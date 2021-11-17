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В Центральном парке Тулы установили гигантские коньки
Фото: ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке Тулы установили гигантские коньки

В высоту объект достигает порядка 2,5 метров.

В Центральном парке Тулы появился новогодний арт-объект — огромные коньки. Они установлены на большом кругу, где ежегодно заливают каток под открытым небом.

Высота инсталляции — более 2,5 метров.

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова рассказала Myslo:

- Ежегодно в преддверии встречи Нового года и Рождества парки города преображаются, появляется множество зимних декораций и световых конструкций. Работы по монтажу конструкций уже начаты. Их планируется завершить к 1 декабря.

Всего на территориях тульских парков будет установлено 90 световых конструкций, более 500 светодиодных гирлянд и 80 элементов баннерного оформления.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:03 +1
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