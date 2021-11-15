В тульский «Макдоналдс» не пускают привитых курьеров службы доставки

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В сообщество Myslo «ВКонтакте» пришло письмо от туляка Романа Михайловича, который рассказал, что в тульские рестораны сети «Макдоналдс» не пускают курьеров службы доставки, имеющих QR-коды, подтверждающие вакцинацию:

«Работники ресторана ничего слушать не хотят. Я позвонил на телефон доверия губернатора, и мне сказали, что «Макдоналдс» нарушает законодательство, не пуская привитых курьеров в ресторан. В другие рестораны и магазины пускают с QR-кодом. В тульском «Макдоналдсе» законы не действуют? Помогите прояснить ситуацию!»

Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Макдоналдс Россия». Вот что нам ответили:

«Компания соблюдает все требования законодательства во всех регионах присутствия сети. К сожалению, в зоне выдачи предприятий в Тульской области нет возможности разделить потоки курьеров с наличием и отсутствием QR-кода. Поэтому ради безопасности гостей и работников все заказы курьерам выдаются без посещения зала предприятий. Совместно с партнерами мы работаем над решением этого вопроса».