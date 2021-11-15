новости
новости
Регистрация
Глава Узловского района Марина Карташова вошла в состав президиума Госсовета РФ
Фото: smo71.ru.

Глава Узловского района Марина Карташова вошла в состав президиума Госсовета РФ

Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

На официальном портале правовых актов опубликовано распоряжении главы государства о внесении изменений в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

Владимир Путин включил в состав президиума Госсовета 11 человек. В их числе – глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Она занимает этот пост с 2013 года, а до этого работала учителем в одной из школ.

Президиум будет заниматься решением текущих вопросов деятельности Государственного совета. 18 членов президиума – главы регионов России, возглавляющие профильные комиссии. Еще 10 человек постоянно меняются.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:04 −2
Другие статьи по темам
Событие
президиум Госсовета РФГосударственный советраспоряжение Президента РФ
Место
Тульская областьУзловской район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Если водитель собьет пешехода – оба будут правы»: зареченцы жалуются на опасный светофор
«Если водитель собьет пешехода – оба будут правы»: зареченцы жалуются на опасный светофор
«Коктейль» из прививок от коронавируса и гриппа может усилить их эффект
«Коктейль» из прививок от коронавируса и гриппа может усилить их эффект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.