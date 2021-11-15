Глава Узловского района Марина Карташова вошла в состав президиума Госсовета РФ

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На официальном портале правовых актов опубликовано распоряжении главы государства о внесении изменений в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

Владимир Путин включил в состав президиума Госсовета 11 человек. В их числе – глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Она занимает этот пост с 2013 года, а до этого работала учителем в одной из школ.

Президиум будет заниматься решением текущих вопросов деятельности Государственного совета. 18 членов президиума – главы регионов России, возглавляющие профильные комиссии. Еще 10 человек постоянно меняются.