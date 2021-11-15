«Если водитель собьет пешехода – оба будут правы»: зареченцы жалуются на опасный светофор

Он расположен на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского.

Читатели прислали в редакцию Myslo видео, снятое на перекрестке улиц Октябрьской и Луначарского. Они утверждают, что фазы работы светофора, регулирующего движение на этом участке, настроены неправильно, что создает угрозу для водителей и пешеходов.

Действительно, на записи видно, что зеленый сигнал светофора, разрешающий поворот налево с ул. Луначарского на ул. Октябрьскую, загорается одновременно с разрешающим сигналом пешеходного светофора.

Правда, под светофором есть бело-лунный фонарь, предупреждающий о возможном нахождении пешеходов на дороге, но на практике большинство водителей не замечают его, поскольку смотрят на сигнал светофора, расположенного за перекрестком.

«Получается, что если на этом перекрестке водитель, собирающийся повернуть налево, собьет пешехода, переходящего проезжую часть на зеленый, оба будут правы», – рассуждает автор видео.

Напомним, буквально накануне туляки заметили на ул. Октябрьской еще один странный светофор, спрятанный от пешеходов и водителей за металлическим столбом. В администрации города пояснили, что работы по его монтажу еще не завершены и скоро все недочеты будут исправлены.