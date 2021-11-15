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Администрация Тулы объяснила тайну «спрятавшегося» светофора на ул. Октябрьской

Администрация Тулы объяснила тайну «спрятавшегося» светофора на ул. Октябрьской

В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, что работа еще не закончена. Светофор перенесут на новый столб, но чуть позже.

После нашей публикации о закрытом столбом светофоре-невидимке нам пришел ответ от УТиДХ администрации Тулы:
 
- 09.11.2021 на ул.Октябрьской установлены новые консоли под дорожные знаки и светофоры. После установки консолей необходимо время для полного застывания бетонной смеси, в связи с этим мероприятия по переносу светофоров на пересечении ул. Октябрьская/Арсенальная до настоящего момента не произведены.
 
В дополнении к этому, в связи с большой интенсивностью транспорта и пешеходов по ул. Октябрьская работы по переносу светофоров решено производить без полного отключения питания светофорного объекта, что значительно увеличивает время данных работ.
 
В настоящее время перенос светофоров на новые консоли завершен на пересечении улиц Октябрьская/Демидовская Плотина. Мероприятия по переносу светофоров на пересечении улиц Октябрьская/Арсенальная запланировано выполнить в срок до 16.11.2021.
 
 
Дополнительно сообщаем, что светофорные объекты, расположенные на ул. Октябрьская, оборудованы средствами звукового оповещения пешеходов о включении фазы, разрешающей движение, а также световыми сигналами, усиливающимися во время работы пешеходной фазы. Данные меры позволяют оповестить пешехода об активации пешеходной фазы, в случае если светофорный объект по какой либо из причин не находится в зоне видимости.
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Леонид Почекин
сегодня, в 09:51 +1
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