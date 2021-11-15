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В Заречье владелец дома незаконно занял более тысячи кв. м земли
Фото с сайта МИЗО по Тульской области.

В Заречье владелец дома незаконно занял более тысячи кв. м земли

Такое нарушение выявили специалисты МИЗО.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области в октябре провело рейды в рамках муниципального земельного контроля по улице Богучаровской Зареченского района Тулы.

В ходе проверки специалисты выявили самовольное занятие земельного участка площадью 1032,5 кв.м.

- Данное нарушение было зафиксировано в связи с установкой ограждения за границами предоставленных земельных участков. Соответствующие материалы муниципального земельного контроля направлены на рассмотрение в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ, — сообщается на сайте МИЗО.

Министерство напоминает о необходимости соблюдения требований земельного законодательства и недопустимости самовольного занятия земель. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. руб.

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