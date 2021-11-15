В теплице музея-усадьбы «Ясная Поляна» впервые зацвел райский банан

Фото: Музей-усадьба «Ясная Поляна».

В теплице гостиничного комплекса «Ясной Поляны» зацвел райский банан. Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, растению около шести лет, однако оно цветет впервые.

- Возможно, причиной стало то, что летние месяцы оно провело вне теплицы, на улице. Чтобы на банане появились плоды, цветки необходимо опылять. Сейчас этим занимаются сотрудники теплицы, перенося пыльцу с цветка на цветок при помощи ватных тампонов. Если процесс опыления пройдет успешно, через полгода можно ждать урожай, — сообщают представители «Ясной Поляны».





Уточняется, что райский банан появился в теплице больше десяти лет назад. Тогда сотрудники музея решили восстановить ассортимент растений, которые росли в Ясной Поляне при жизни Льва Толстого. В этой работе они опирались на каталог торгового дома «И. Эммер и сын», по которому Софья Андреевна Толстая заказывала семена для посадки. Согласно каталогу 1910 года, хранящемуся в Доме писателя, в яснополянской теплице наряду с лимонами и инжиром рос банан.