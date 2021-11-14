В новом перинатальном центре Тулы будут работать 40 врачей

По информации регионального Минздрава.

Главный акушер-гинеколог Елена Макарова рассказала, что будущим мамам выдается родовый сертификат — документ, позволяющий женщине самостоятельно выбирать медучреждение, в котором она будет наблюдаться во время беременности, рожать и наблюдать новорожденного.

Строительство нового корпуса нового перинатального центра на улице Яблочкова в Туле уже завершено. Благоустроена территория возле здания и подъездные пути. Заканчивается монтаж медицинского оборудования, размещение мебели, компьютерной техники.

В 6-этажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности, отделение реанимации новорожденных, отделение выхаживания новорождённых и недоношенных детей, оснащенные самым современным оборудованием, и отделение катамнеза (отделение, котором наблюдаются новорожденные, в том числе недоношенные дети после выписки из стационара), которого в регионе ранее не было. На первом этаже будет работать отделение ЗАГС (свидетельство о рождении мама получит прямо в перинатальном центре) и аптечный пункт. Оборудован конференц-зал, помещения для занятий со студентами клинической кафедры.

Для комплектования нового корпуса центра за счет внутренних резервов будут привлечены почти 40 врачей и больше 90 средних медицинских работника разных специальностей. Помимо этого, планируется прибытие молодых специалистов – выпускников медицинских образовательных организаций: 2 врача и 2 средних медицинских работника. По целевым направлениям проходят подготовку более 20 человек.