новости
новости
Регистрация
15 ноября на Восточном обводе отключат освещение, камеры и экраны
Фото из архива Myslo.

15 ноября на Восточном обводе отключат освещение, камеры и экраны

Где еще в Туле отключат свет 15 ноября? Публикуем список адресов.

Согласно графику плановых работ Тульских городских электросетей, свет отключат по следующим адресам:
 
8.30−16.00: Хлебная площадь.
 
9.00−16.00:
 

• Освещение дороги Восточного обхода

• Экран

• Надземный переход Восточный обход

• Объездная дорога карьер технологического сырья ООО «Тульский кирпичный завод»

• АЗС ОО «ТНБ» ул. Новомосковская, 7/ул. Рязанская, 56

• Автомойка ул. Рязанская/ул. Оборонная

• Видеокамера на Восточном путепроводе

• Рекламная конструкция ул. Рязанская/Новомосковское шоссе

• п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38; СНТ «Шахтёрский», 42, 43, 39, 2, 10, 4, 7, 29; п. Трудовой, 140, 145−148, 150−170, 177−186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г

• п. Лихвинка: пр. Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр., 27−40

• ул. Декабристов, 11−39 (нечётн.), 24−50 (чётн.)

• ул. Марата, 119, 119-а, 121

• ул. Степанова, 144, 146, 148, 150

• ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.)

• 1-й и 4-й Горельские пр.

• ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.)

• 2-й Горельский пр., 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.)

• 3-й Горельский пр., 1−10

• 5-й Горельский пр., 6,7

• пер. Танковый, 1−12

• пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.)

• пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.)

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:01 0
Другие статьи по темам
Событие
нет светаТГЭС
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый закон: кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра
Новый закон: кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.