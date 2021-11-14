15 ноября на Восточном обводе отключат освещение, камеры и экраны
Где еще в Туле отключат свет 15 ноября? Публикуем список адресов.
• Освещение дороги Восточного обхода
• Экран
• Надземный переход Восточный обход
• Объездная дорога карьер технологического сырья ООО «Тульский кирпичный завод»
• АЗС ОО «ТНБ» ул. Новомосковская, 7/ул. Рязанская, 56
• Автомойка ул. Рязанская/ул. Оборонная
• Видеокамера на Восточном путепроводе
• Рекламная конструкция ул. Рязанская/Новомосковское шоссе
• п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38; СНТ «Шахтёрский», 42, 43, 39, 2, 10, 4, 7, 29; п. Трудовой, 140, 145−148, 150−170, 177−186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г
• п. Лихвинка: пр. Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр., 27−40
• ул. Декабристов, 11−39 (нечётн.), 24−50 (чётн.)
• ул. Марата, 119, 119-а, 121
• ул. Степанова, 144, 146, 148, 150
• ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.)
• 1-й и 4-й Горельские пр.
• ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.)
• 2-й Горельский пр., 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.)
• 3-й Горельский пр., 1−10
• 5-й Горельский пр., 6,7
• пер. Танковый, 1−12
• пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.)
• пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.)