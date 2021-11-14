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Трещины в опорах: В Алексине провели обследование двух мостов через Оку
Фото администрации Алексина https://vk.com/aleksin.tularegion

Трещины в опорах: В Алексине провели обследование двух мостов через Оку

На опорах моста, построенного 11 лет назад, появились трещины.

Специализированной организацией произведено обследование двух мостовых переходов через Оку в связи с появлением трещин на опорах моста, построенного в 2010 году. Выполнено обследование проезжей части, опор, пролетных строений, наземных и надводных частей элементов сооружения. На основании технического заключения по результатам обследования будут определены объёмы работ по ремонту данных сооружений.
 
По контракту заключенного администрацией муниципального образования город Алексин с экспертной организацией, помимо обследования двух мостовых переходов через р. Ока, специалистами будет выполнено обследование и других объектов мостового сооружения в Алексине: «Белкин» мост через р. Мышега, мост через р. Свинка и путепровод через железнодорожные пути на ул. Тихая.
 
 

Ранее в Алексине местные жители забили тревогу и попросили местные власти принять меры по ремонту моста, на опорах которого появились множественные трещины.

Губернатор поручил профильному министру и главе администрации Алексина взять на контроль состояние моста через Оку. 
 
«До конца текущего года планируется проведение обследования мостовых сооружений на территории муниципалитета, включая старый Окский мост, после чего будут определены объемы работ по ремонту данных сооружений для включения в перечень потребностей администрации на 2022-2023 года», – сообщили представители администрации Алексина.
 
Также жители в социальных сетях жаловались на состояние моста через Мышегу:
 
 
 
 
 
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