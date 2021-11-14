Новый закон: кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра

Фото пресс-службы Государственной Думы РФ.

На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Вместе с этим стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей.

Точно ли техосмотр станет необязательным?

Ситуацию прояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, кто будет платить штрафы за отсутствие карты техосмотра, если он станет добровольным.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым.

Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен.

Однако чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.