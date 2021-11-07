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В «Артеке» тульские школьники примут участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В «Артеке» тульские школьники примут участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Наш регион на конкурсе представят 13 школьников.

С 7 ноября в международном детском центре «Артек» в Гурзуфе начался финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 9-х-11-х классов.

Наш регион на конкурсе представят 13 школьников. Ребятам предстоит решить кейсовые задания, продемонстрировать навыки работы в команде и защитить проекты.

Школьники поборются за 450 премий по 1 млн рублей, 450 премий по 200 тыс. рублей и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в российские вузы.

«Большая перемена» — это самый масштабный конкурс в сфере образования в России. Его цель — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

В 2021 году число участников по всей стране превысило 2 млн школьников и студентов. Ребята не только ведут борьбу за денежные призы, но и получают возможность развиваться в различных направлениях, знакомиться с лидерами общественного мнения, становиться участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей.

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вчера, в 20:25 +1
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