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«И Землю двигать не пришлось»: Администрация Тулы опубликовала комиксы о выходных после вакцинации

«И Землю двигать не пришлось»: Администрация Тулы опубликовала комиксы о выходных после вакцинации

Эти семь картинок, как говорится, мы просто оставим здесь.

В официальной группе администрации Тулы опубликованы комиксы, рассказывающие, что после прививки от ковида положены два выходных дня.

«Два дня отпуска за вакцинацию от коронавируса. Приятный и полезный бонус для тех, кто следит за своим здоровьем», — говорится в комментарии к комиксам.

Сюжет захватывающий и совершенно нетривиальный. Далее не нужно никаких слов. Просто посмотрите это сами.

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Житейские истории семьи Здоровых во время пандемии, Фото: 6
Житейские истории семьи Здоровых во время пандемии, Фото: 7
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Напомним, ранее на оперативном совещании у губернатора обсуждался вопрос о предоставлении двух выходных дней сотрудникам после вакцинации и ревакцинации. Соответствующие рекомендации были направлены в организации.

Сюжет: Коронавирус
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