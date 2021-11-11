«И Землю двигать не пришлось»: Администрация Тулы опубликовала комиксы о выходных после вакцинации

Эти семь картинок, как говорится, мы просто оставим здесь.

В официальной группе администрации Тулы опубликованы комиксы, рассказывающие, что после прививки от ковида положены два выходных дня.

«Два дня отпуска за вакцинацию от коронавируса. Приятный и полезный бонус для тех, кто следит за своим здоровьем», — говорится в комментарии к комиксам.

Сюжет захватывающий и совершенно нетривиальный. Далее не нужно никаких слов. Просто посмотрите это сами.

Напомним, ранее на оперативном совещании у губернатора обсуждался вопрос о предоставлении двух выходных дней сотрудникам после вакцинации и ревакцинации. Соответствующие рекомендации были направлены в организации.