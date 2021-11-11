новости
новости
Регистрация
Переезд новомосковской женской консультации не отразился на её работе
Фото: министерство здравоохранения Тульской области

Переезд новомосковской женской консультации не отразился на её работе

По поручению губернатора Алексея Дюмина глава регионального минздрава Дмитрий Марков посетил Новомосковскую городскую клиническую больницу.

Он осмотрел гинекологическое отделение больницы, которое с понедельника переведено в основной семиэтажный корпус медучреждения. Стационар рассчитан на 40 коек, в нём проводятся плановые операции. В штате отделения — 3 врача высшей категории. Раньше для получения плановой помощи пациентки направлялись в Тулу.

Министр здравоохранения проверил работу женской консультации, временно переведённой в другое здание в связи с необходимостью расширения коечного фонда инфекционного госпиталя. Дмитрий Марков поручил главному врачу больницы Игорю Наумову обеспечить пациенткам консультации комфортные условия в новом здании.

— Плановая и консультационная помощь жительницам Новомосковска продолжает оказываться в полном объеме. Переезд женской консультации — временное решение на период неблагополучной эпидобстановки, — подчеркнул Дмитрий Марков в разговоре с посетительницами консультации и пригласил будущих мам на экскурсию в новый перинатальный центр.

Министр также проинспектировал ход ремонтных работ в трёхэтажном корпусе больницы, где к 1 декабря будет дополнительно развернуто 80 инфекционных коек, осмотрел детскую поликлинику Новомосковска и центр детской стоматологии, где пообщался с посетителями.

Дмитрий Марков также ответил на вопросы пациентов, связанные с качеством медицинской помощи беременным и роженицам, маршрутизацией пациенток с патологиями и работой ковидного госпиталя.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
минздрав Тульской областиженская консультациямедицинская помощьпоручение Алексея Дюмина
Место
Тульская областьНовомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В почтовом отделении у тулячки украли деньги и документы
В почтовом отделении у тулячки украли деньги и документы
При пожаре на ул. Киреевской в Туле обнаружен погибший
При пожаре на ул. Киреевской в Туле обнаружен погибший
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.