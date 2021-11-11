Переезд новомосковской женской консультации не отразился на её работе

Фото: министерство здравоохранения Тульской области

Он осмотрел гинекологическое отделение больницы, которое с понедельника переведено в основной семиэтажный корпус медучреждения. Стационар рассчитан на 40 коек, в нём проводятся плановые операции. В штате отделения — 3 врача высшей категории. Раньше для получения плановой помощи пациентки направлялись в Тулу.

Министр здравоохранения проверил работу женской консультации, временно переведённой в другое здание в связи с необходимостью расширения коечного фонда инфекционного госпиталя. Дмитрий Марков поручил главному врачу больницы Игорю Наумову обеспечить пациенткам консультации комфортные условия в новом здании.

— Плановая и консультационная помощь жительницам Новомосковска продолжает оказываться в полном объеме. Переезд женской консультации — временное решение на период неблагополучной эпидобстановки, — подчеркнул Дмитрий Марков в разговоре с посетительницами консультации и пригласил будущих мам на экскурсию в новый перинатальный центр.

Министр также проинспектировал ход ремонтных работ в трёхэтажном корпусе больницы, где к 1 декабря будет дополнительно развернуто 80 инфекционных коек, осмотрел детскую поликлинику Новомосковска и центр детской стоматологии, где пообщался с посетителями.

Дмитрий Марков также ответил на вопросы пациентов, связанные с качеством медицинской помощи беременным и роженицам, маршрутизацией пациенток с патологиями и работой ковидного госпиталя.