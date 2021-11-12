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При пожаре на ул. Киреевской в Туле обнаружен погибший

При пожаре на ул. Киреевской в Туле обнаружен погибший

Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Как сообщили Myslo в региональном МЧС, в ходе разбора и проливки сгоревшего в Скуратово дома обнаружили труп. Возраст и пол погибшего устанавливаются.
 
Напомним, утром 12 ноября на ул. Киреевской в пос. Скуратово загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных постройка полыхала открытым пламенем. Возгорание тушили четыре пожарных расчета. 
 
 
Следственный комитет по Тульской области проводит по данному факту доследственную проверку. Причина происшествия устанавливается.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:15 +1
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