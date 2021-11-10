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Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг
Изображение Andreas Breitling с сайта Pixabay

Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

Тематический опрос проводит региональное отделение Банка России.

Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компаний оценить, насколько подробно и обстоятельно организации информируют клиентов о рисках мошенничества.

Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов и о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций.

Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.

Опрос анонимный, он будет проходить на сайте Банка России до 3 декабря.

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