Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

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Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компаний оценить, насколько подробно и обстоятельно организации информируют клиентов о рисках мошенничества.

Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов и о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций.

Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.