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Где в Туле 8 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 8 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

8 ноября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

  • Московское ш., 32−58 (чётн.), 23-а, 40-а, 60-а, 19-а, 1-а, 1-д, 1-л, 1-ж, 1−41 (нечётн.);
  • ул. Макаренко, 1−15 (нечётн.), 2−10 (чётн.), 6-а, 6-б, 11-а, 11-в;
  • пер. Охотный, 1, 3, 5;
  • ул. Степанова, 34, 34-а;
  • ул. Декабристов, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Марата, 35;
  • ул. Бакунина, 4;
  • Мясново: 18-й пр-зд, 83, 85, 85-а; 16-й пр-зд, 15ул. Дружбы, 9−15 (нечётн.), 31, 3; ул. Полюсная, 34−52 (чётн.), 25−33 (нечётн.), 31-а, 39; Парашютный пр-зд, 2, 3, 4, 22−34 (чётн.), 21−27 (нечётн.); ул. Тихмянова, 26−36 (чётн.), 11−19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1−15 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 14-а; 13-й пр-зд, 3, 8; 6-й Полюсный пр-зд, 40;
  • ул. Тульского Рабочего Полка, 102-а, 102-б;
  • ул. Мира, 17-б, 19-а;
  • ул. Оборонная, 2−22 (чётн.);
  • ул. Войкова, 1−9 (нечётн.), 4, 6;
  • ул. Москвина, 1−37 (нечётн.), 2−24 (чётн.);
  • ул. Газовая, 33−47 (нечётн.);
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
  • ул. Ивана Франко, 23−49 (нечётн.), 12−48 (чётн.);
  • ул. Ватутина, 23−50;
  • ул. Щепкина, 20−50 (чётн.).
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