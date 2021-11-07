Бесплатные лекарства от коронавируса и вакцинация детей: тульский минздрав ответил на самые популярные вопросы

Фото из архива Myslo.

1. Как получить сертификаты вакцинированного и переболевшего?

- Для получения сертификата вакцинированного либо переболевшего необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если сертификат длительное время не приходит, необходимо обратиться в медицинскую организацию, в которой человек проходил вакцинацию для проверки корректности внесенных данных.

2. Надо ли сдавать ПЦР-тест прибывшему гражданину из-за границы при условии, что он вакцинирован?

- При возвращении из-за границы те, кто имеет действующий сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего, освобождаются от сдачи ПЦР-тестов.

3. Будет ли проводиться вакцинация детей?

- В настоящее время проводятся клинические исследования вакцины «Спутник V» у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Вакцинация детей от коронавируса не проводится. Лучшая защита для младшего поколения - вакцинация родителей.

4. Можно ли ревакцинироваться Спутником V, а не Спутником Лайт?

- По согласованию с врачом прививочного пункта можно ревакцинироваться «Спутником V» (либо другой российской двухкомпонентной вакциной) или «Спутником Лайт».

5. Должны ли при вызове врача на дом выдаваться бесплатные лекарственные препараты при положительном экспресс тесте на коронавирусную инфекцию?

- В случае положительного теста на коронавирус медработник назначает лечение и обеспечивает лекарственными препаратами на полный курс лечения. Наименование препаратов и схема их приема могут различаться в зависимости от клинической картины заболевания.