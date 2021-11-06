ДТП с тремя легковушками: на повороте с Ложевой на Калинина может быть пробка

Фото читателя Myslo.

В Туле водитель Changan резко решил повернуть направо, это стало неожиданностью для тех, кто ехал сзади.

После поворота с улицы Ложевой на улицу Калинина в Пролетарском районе Тулы водитель белого Чангана вдруг вспомнил, что ему надо направо, во двор. Резко затормозил и ему в зад въехала Хенде Солярис. В свою очередь, Хенде «догнал» Ниссан Икстрейл.

Фото прислано нашим читателем.

Определить степень вины каждого участника аварии предстоит сотрудникам УГИБДД по Тульской области.