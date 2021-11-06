Погода на 7 ноября в Тульской области: +8, пасмурно и дождливо

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Осень продолжает радовать нас не по-ноябрьски теплыми деньками.

В воскресенье, 8 ноября, в Тульской области утром и вечером ожидается +4 +6 градусов, днем потеплеет до +8 градусов.

Днем будет пасмурно, вечером нас ждет небольшой дождь.

Давление составит 743 мм рт. ст.

Ветер западный и юго-западный, 5,5 м в секунду.

Световой день составит 9 часов 2 минуты: с 07.42 до 16:44.

Магнитное поле спокойное.