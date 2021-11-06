Олег Дючков: «Массовых аварий в системе ЖКХ в праздничные дни в Тульской области не допущено»

6 ноября в «белом доме» прошла рабочая оперативка под председательством первого зама губернатора Вячеслава Федорищева. О состоянии жилищно-коммунального хозяйства докладывал министр ЖКХ Олег Дючков.

По его словам, с 30 октября по 6 ноября (на 8.00) в Туле и области зафиксировано 47 происшествий в коммунальной сфере, из них 16 аварий и 31 нарушение. Все нарушения оперативно отработаны. Среднее время устранения нарушений составило полтора часа, максимальное ограничение в оказании услуг ЖКХ – 6 часов. Аварий с массовым отключением потребителей услуг ЖКХ не допущено.

Сейчас на контроле министерства три нарушения, из них – два по водоснабжению.