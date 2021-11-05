В Тульской области прошла «Ночь искусств»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Акция состоялась в учреждениях культуры по всему региону.

4 ноября в Тульской области прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

В доме Дворянского собрания министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина дала старт проекту «Императорские сезоны». Он предусматривает концерты, спектакли, выставки и другие творческие события, которые будут проходить в Дворянском собрании.

Напомним, в июне губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подписали соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут», посвященный культурному, духовному и историческому наследию Дома Романовых.

Состоялся спектакль Тульского академического театра драмы «Визит императрицы».

Также Татьяна Рыбкина посетила «Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей», где прошли мастер-классы, лекции, квизы и квесты, посвященные различным ремеслам.

В творческом пространстве «Девятка» руководитель Центра традиционной тульской керамики Елена Палевская рассказала об истории керамики в Туле. В «Кустарном антимузее» мастера Центра традиционной тульской керамики провели мастер-классы по лепке на гончарном круге и росписи изразцов. Работали выставка тульского художника Юрия Лебедева, фольклорный театр «Булыжник», мастерская женских ремесел «Гребень», фотозоны. В ретрокинотеатре «Майский» состоялись кинопоказы художественного фильма «Конференция» и документальных фильмов о тульских ремеслах.

Праздник завершился традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей.

«Ночь искусств» состоялась в учреждениях культуры по всему региону.

Все мероприятия прошли с соблюдением требований Роспотребнадзора. Гости могли их посетить только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до визита.