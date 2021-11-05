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Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

«Военных разведчиков отличали особая выдержка, мужество, умение быстро принимать решения и готовность выполнить долг до конца», – отметил губернатор.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником:

– Уважаемые сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие разведывательных подразделений, боевые товарищи, ветераны военной разведки! Поздравляю вас с Днем военного разведчика!

Во все времена военных разведчиков отличали особая выдержка, мужество, умение быстро принимать решения и готовность выполнить свой долг до конца.

Эти качества были и остаются залогом эффективного выполнения стоящих перед вами задач. От добытых вами достоверных сведений о силах противника, его вооружении и планах зависит успех подготовки и проведения боевых операций.

Мы навсегда сохраним память о разведчиках, погибших при исполнении долга. Их героизм и любовь к Родине — пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества.

Уверен, что вы и впредь будете вносить весомый вклад в обеспечение безопасности России, отстаивать ее национальные интересы в любых, даже самых сложных условиях.

Для меня было честью служить в военной разведке.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России!

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сегодня, в 13:05 −1
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