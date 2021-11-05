Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
«Военных разведчиков отличали особая выдержка, мужество, умение быстро принимать решения и готовность выполнить долг до конца», – отметил губернатор.
Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником:
– Уважаемые сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие разведывательных подразделений, боевые товарищи, ветераны военной разведки! Поздравляю вас с Днем военного разведчика!
Во все времена военных разведчиков отличали особая выдержка, мужество, умение быстро принимать решения и готовность выполнить свой долг до конца.
Эти качества были и остаются залогом эффективного выполнения стоящих перед вами задач. От добытых вами достоверных сведений о силах противника, его вооружении и планах зависит успех подготовки и проведения боевых операций.
Мы навсегда сохраним память о разведчиках, погибших при исполнении долга. Их героизм и любовь к Родине — пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества.
Уверен, что вы и впредь будете вносить весомый вклад в обеспечение безопасности России, отстаивать ее национальные интересы в любых, даже самых сложных условиях.
Для меня было честью служить в военной разведке.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России!