Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником:

– Уважаемые сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие разведывательных подразделений, боевые товарищи, ветераны военной разведки! Поздравляю вас с Днем военного разведчика!

Во все времена военных разведчиков отличали особая выдержка, мужество, умение быстро принимать решения и готовность выполнить свой долг до конца.

Эти качества были и остаются залогом эффективного выполнения стоящих перед вами задач. От добытых вами достоверных сведений о силах противника, его вооружении и планах зависит успех подготовки и проведения боевых операций.

Мы навсегда сохраним память о разведчиках, погибших при исполнении долга. Их героизм и любовь к Родине — пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества.

Уверен, что вы и впредь будете вносить весомый вклад в обеспечение безопасности России, отстаивать ее национальные интересы в любых, даже самых сложных условиях.

Для меня было честью служить в военной разведке.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России!