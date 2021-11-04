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В Туле во время пожара погиб мужчина

В Туле во время пожара погиб мужчина

Прибывшие медики констатировали его смерть.

Пожар в квартире многоквартирного дома в Промышленном проезде случился сегодня ночью. Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 02.11.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано в 02.32.

В результате происшествия в квартире сгорели диван и постельные принадлежности, закоптились стены по всей площади.

Находившийся в квартире в момент пожара 68-летний мужчина скончался.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:07 +1
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