В Туле во время пожара погиб мужчина

Пожар в квартире многоквартирного дома в Промышленном проезде случился сегодня ночью. Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 02.11.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано в 02.32.

В результате происшествия в квартире сгорели диван и постельные принадлежности, закоптились стены по всей площади.

Находившийся в квартире в момент пожара 68-летний мужчина скончался.