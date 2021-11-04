В Туле открылась фотовыставка «Наш город добрых дел»

Она посвящена тульским некоммерческим организациям, работающим в сфере развития добровольчества и гармонизации межнациональных отношений.

Некоммерческие организации, или сокращенно НКО, участвуют во всех основных сферах жизнедеятельности города: поддерживают детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботятся об экологии города и помогают бездомным животным, занимаются воспитанием молодого поколения, поддержкой людей с ограниченными возможностями, улучшением жилого пространства и другой социально ориентированной деятельностью.

Фотовыставка рассказывает об участниках благотворительных акций, волонтерах (добровольцах) и сотрудниках общественных организаций – всех, кто делает добрые дела и помогает нуждающимся.

В областной столице зарегистрировано более полутысячи НКО. За каждой из этих организаций стоят социально значимые мероприятия, важные информационные поводы, судьбы реальных людей, которым НКО дарят тепло и заботу.

Тульские некоммерческие организации помогают решать важные социальные задачи. Но сделать жизнь лучше могут все желающие. Тулякам предлагают присоединиться к этой работе. Информацию о работе некоммерческих организаций можно получить в Общественном ресурсном центре города Тулы и на сайте ОРЦ71.РФ.

Фотовыставка «Наш город добрых дел» организована в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» и стала четвертой из фотовыставок, посвященных работе тульских некоммерческих организаций, которые пройдут в 2021 году.

Работа фотовыставки продлится до 15 ноября.