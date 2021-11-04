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Туляк попался на краже электролобзика

Туляк попался на краже электролобзика

Мужчина ранее уже был судим за мошенничество и грабеж.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился управляющий магазином цифровой и бытовой техники, расположенного на улице Металлургов. Мужчина сообщил, что еще днем 28 октября из торгового зала была совершена кража электролобзика.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, в результате чего установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу, мошенничество и грабеж 25-летний житель Центрального округа Тулы. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания.   

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 20:13 +1
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Тульская областьТула
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