Туляк попался на краже электролобзика

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился управляющий магазином цифровой и бытовой техники, расположенного на улице Металлургов. Мужчина сообщил, что еще днем 28 октября из торгового зала была совершена кража электролобзика.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, в результате чего установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу, мошенничество и грабеж 25-летний житель Центрального округа Тулы. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания.