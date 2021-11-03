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В Тульской области пациентам инфекционных госпиталей будут оказывать помощь 200 военных медиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области пациентам инфекционных госпиталей будут оказывать помощь 200 военных медиков

В составе врачебно-сестринских бригад – военнослужащие с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

3 ноября на заседании регионального штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили прибытие в регион военно-медицинских работников.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что сегодня по поручению губернатора и по решению Министерства обороны РФ в регион прибыли около 70 специалистов военно-медицинской службы. Их направили в ковидные госпитали Алексина, Киреевска, Новомосковска и Щекино.

В течение недели в регион прибудут еще порядка 70 специалистов из Западного, Восточного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, а также из военных госпиталей Министерства обороны РФ. Они присоединятся к 65 военным медикам, которые уже задействованы в консультировании и лечении пациентов с COVID-19 в районах области.

Военных медиков размещают в гостиницах, они обеспечены трехразовым питанием и транспортом.

В составе врачебно-сестринских бригад – военнослужащие с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Это реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

– Военные работают в инфекционных госпиталях Тульской области с июня этого года и оказывают нам неоценимую поддержку: в период роста заболеваемости и развертывания дополнительных коек на счету каждый врач, каждая медсестра. Благодаря поддержке специалистов Минобороны мы решили два важнейших вопроса: доукомплектовали штат инфекционных госпиталей и сохранили плановую помощь пациентам с другими заболеваниями, – отметил Дмитрий Марков.

Алексей Дюмин поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за помощь, которую оказывают военные медики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сюжет: Коронавирус
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