В Туле мужчина напился и зарезал товарища

Сейчас он в СИЗО, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Туле 56-летний мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 2 ноября обвиняемый распивал алкоголь в компании 36-летнего мужчины. В какой-то момент они поругались, и обвиняемый несколько раз ударил товарища ножом. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.