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В Туле мужчина напился и зарезал товарища

В Туле мужчина напился и зарезал товарища

Сейчас он в СИЗО, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Туле 56-летний мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, 2 ноября обвиняемый распивал алкоголь в компании 36-летнего мужчины. В какой-то момент они поругались, и обвиняемый несколько раз ударил товарища ножом. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.
 
 
В настоящее время мужчина находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается. 
 
 
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