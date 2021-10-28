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Льготные кредиты и гранты: как поддержат тульский бизнес в нерабочие дни?
Фото из архива Myslo.

Льготные кредиты и гранты: как поддержат тульский бизнес в нерабочие дни?

Меры поддержки сегодня в ходе брифинга назвал заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов.

Предприниматели, которые попадают под ограничения в период нерабочих дней, могут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки.

Федеральные меры поддержки

  • Льготное кредитование – под 3% годовых. Им могут воспользоваться компании, созданные до 1 июля 2020 года и участвовавшие в «Программе 2.0».
  • Гранты для предприятий, оказывающих услуги досуга, гостиничного бизнеса, общепита и др. в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. 

Региональные меры поддержки

  • займы до 500 тыс. рублей на 2 года под ключевую ставку Банка России для субъектов малого предпринимательства без залога и поручительства, без начисления и уплаты процентов и основного (до 6 месяцев);
  • займы до 100 тыс. рублей на 1 год под 1% без залога и поручительства;
  • займы до 500 тыс. рублей на 3 года под ключевую ставку Банка России для самозанятых без залога и поручительства, без начисления и уплаты процентов и основного (до 6 месяцев);
  • субсидии для пострадавших в ноябре 2021 года отраслей. Сумма определяется занимаемой ими площадью: 25 тыс. рублей – до 20 кв. м, 35 тыс. рублей – до 100 кв. м, 50 тыс. рублей – более 100 кв. м.

– Предлагаемые меры поддержки должны снизить убытки, которые понесут предприниматели из-за нерабочих в ноябре дней, – отметил Александр Шаламов. – Воспользоваться региональными мерами поддержки могут те предприниматели, которые не попадают под действие федеральных мер. В прошлом году мерами поддержки воспользовались 18,5 тыс. предпринимателей.

Уточнить о мерах поддержки можно по телефону горячей линии центра 
«Мой бизнес» – 8 (800) 600-77-71.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:29 0
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