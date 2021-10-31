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В Тульской области полиция проверила, как соблюдаются ковидные ограничения
Фото из архива Myslo.

В Тульской области полиция проверила, как соблюдаются ковидные ограничения

Накануне усиленно проверяли Тулу, Донской, Ефремов и Кимовск.

В Тульской области сотрудники полиции проверяют, как в регионе соблюдаются ограничительные меры. В частности, речь идет о соблюдении масочного режима, также полицейские выявляют объекты, которые должны принимать посетителей только с QR-кодом.

Как сообщили Myslo в полиции, 30 октября усиленное внимание было уделено Туле, Донскому, Ефремову и Кимовску. В частности, в Донском были выявлены такие грубые нарушения: в одном из кафе персонал обслужил посетителя без QR-кода, также зафиксировали работу магазина, который указом губернатора попадал под закрытие.

Кроме того, за минувшие сутки в указанных населенных пунктах было составлено 150 протоколов на граждан за несоблюдение масочного режима.

Сюжет: Коронавирус
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