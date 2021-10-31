Поддельные рубли и доллары: в Тульской области обнаружили 156 фальшивок

В банковском секторе Тульской области в третьем квартале 2021 года выявлено 156 поддельных денежных знаков Банка России: 153 банкноты и 3 монеты.

Среди выявленных подделок более 58% составляют пятитысячные купюры – 91 шт. Также обнаружено 37 поддельных двухтысячных банкнот, 24 тысячерублевых и одна пятисотрублевая. Выведенные из обращения три фальшивые монеты имеют номинал 10 рублей.

Кроме того, были выявлены две иностранные подделки номиналом 50 долларов США.

С полным списком признаков подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: их можно посмотреть на экране смартфона и сымитировать проверку на просвет, с лупой, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте.