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Поддельные рубли и доллары: в Тульской области обнаружили 156 фальшивок

Поддельные рубли и доллары: в Тульской области обнаружили 156 фальшивок

Об этом сообщил Банк России.

В банковском секторе Тульской области в третьем квартале 2021 года выявлено 156 поддельных денежных знаков Банка России: 153 банкноты и 3 монеты.

Среди выявленных подделок более 58% составляют пятитысячные купюры – 91 шт. Также обнаружено 37 поддельных двухтысячных банкнот, 24 тысячерублевых и одна пятисотрублевая. Выведенные из обращения три фальшивые монеты имеют номинал 10 рублей.

Кроме того, были выявлены две иностранные подделки номиналом 50 долларов США.

С полным списком признаков подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: их можно посмотреть на экране смартфона и сымитировать проверку на просвет, с лупой, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте. 

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