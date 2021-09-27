Большой вечер юмора: в Туле определили финалистов Оружейной лиги КВН

Впервые за всю историю «Оружейки» обе полуфинальные игры прошли в один день – 26 сентября. Как это было – в репортаже Myslo.

Большую кавээновскую тусовку принял концертный зал ТулГУ. Именно эта сцена стала домом для Оружейной лиги сезона-2021.

В первом полуфинале за заветную путевку в финал сражались тульские команды «Юмор поневоле» (УФСИН), «НадиВани», а также «Женская сборная МГУПП» (Москва), «Стратеги» (Серпухов), «АкваБатя» (Москва).

По традиции сыграли приветствие, конкурс импровизации «Ситуация» и музыкальное домашнее задание.

Игра получилась мощной. Крутые уфсиновцы, харизматичные военные из команды «Стратеги», своеобразные ребята из «АкваБати» вытащили на себе два конкурса. Неплохо смотрелись и «НадиВани».

– Мы УФСИН! Только наши дети не спрашивают «Что купила?», а сразу шмонают пакеты.

– Я могу помочь тебе завести ребенка.

– Зачем?

– Новые люди сейчас в тренде.

Случай в семье:

– Упор лёжа принять!

– Я же сказала, у меня голова болит.

– Ну Наташа-а-а-а...

В домашнем задании сильно подкачали «Стратеги», которые решили покорить тульского зрителя видеосюжетом в стиле ГТА. Вышло не очень смешно, да и с задних рядов не особо было видно, что происходит на небольшом экране.

Самый разрыв — музыкалка от УФСИН. Ребята решили показать сценку на мотив «Золушки» — «Зекушка»: конкурс талантов на зоне, где главным призом было условно-досрочное освобождение.

«Хоть поверьте, хоть проверьте, обносила я ларьки. От ментов не убежала, чертовы, блин, каблуки!»

По итогам первой полуфинальной игры в финал прошли «НадиВани», «Юмор поневоле» и «АкваБатя». Решение жюри сильно удивило зрителей — в первых двух конкурсах «Стратеги» смотрелись явно лучше, чем «НадиВани».

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Во второй игре за выход в финал боролись «За проезд передаем» (Рязань), «Белые воротнички» (Сбербанк, Тула), «Гагарин, я вас любила» (Москва), «Сборная ТулГУ», «Все Проспали» (Калуга).

Финалистами стали «Белые воротнички», «За проезд передаем» и «Все проспали».

Финал Оружейной лиги состоится 7 ноября.

лучшие шутки

«Юмор поневоле» (УФСИН)

— Только для нас хлеб не только еда, но и средство для развития мелкой моторики.

— Только сотрудник УФСИН может выиграть бой, не оставив ни единого синяка на теле соперника.

— Генерал нам пообещал, если в финал пройдем, дать по Apple.

— А если нет?

— Тебе лично по аpplе-у.

«НадиВани»

— Мы разработали стратегию, как победить. — Звучит, как фраза каждого нового тренера «Арсенала». — Всё новое — хорошо забытое старое, как деревья на проспекте Ленина. «Женская сборная МГУПП»

— Мы девушки из Москвы. Ну как из Москвы: Брянск, Клинцы, Йошкар-Ола… Короче, провинциалки с понтами.

«Стратеги» (филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого)

— Именно мы можем заснуть когда и где угодно, но не на выступлении группы «Любэ».

— Именно мы получили 15 тысяч от государства и хотим, чтобы выборы были каждый год.

— Вот стоит курсант, мальчик молодой, мне бы строевой заняться с тобой...

– Тебе бы фитнесом заняться, а не строевой!

«АкваБатя»

— Лёша, почему ты в костюме?

— Я стал депутатом!

— Да кто вообще за тебя проголосовал? У тебя даже возле двери написано: «Лёха — лох».

— Зато знаешь сколько людей под этим лозунгом подписалось?!

Люди, которые постоянно спойлерят:

— В конце она умрет!

— Да ты дашь мне нормально в змейку поиграть?

«За проезд передаем»

— А моя мама говорит: «Цыплят по осени считают». — Ну такой себе слоган для переписи населения.

«Гагарин, я вас любила»

— Тула, мы должны вам признаться: мы хоть и из Москвы, но мы не геи.