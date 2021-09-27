город
город
Регистрация
Большой вечер юмора: в Туле определили финалистов Оружейной лиги КВН

Большой вечер юмора: в Туле определили финалистов Оружейной лиги КВН

Впервые за всю историю «Оружейки» обе полуфинальные игры прошли в один день – 26 сентября. Как это было – в репортаже Myslo.

Большую кавээновскую тусовку принял концертный зал ТулГУ. Именно эта сцена стала домом для Оружейной лиги сезона-2021.

В первом полуфинале за заветную путевку в финал сражались тульские команды «Юмор поневоле» (УФСИН), «НадиВани», а также «Женская сборная МГУПП» (Москва), «Стратеги» (Серпухов), «АкваБатя» (Москва).

По традиции сыграли приветствие, конкурс импровизации «Ситуация» и музыкальное домашнее задание.

Игра получилась мощной. Крутые уфсиновцы, харизматичные военные из команды «Стратеги», своеобразные ребята из «АкваБати» вытащили на себе два конкурса. Неплохо смотрелись и «НадиВани».

– Мы УФСИН! Только наши дети не спрашивают «Что купила?», а сразу шмонают пакеты.
– Я могу помочь тебе завести ребенка.
– Зачем?
– Новые люди сейчас в тренде.
Случай в семье:
– Упор лёжа принять!
– Я же сказала, у меня голова болит.
– Ну Наташа-а-а-а...

В домашнем задании сильно подкачали «Стратеги», которые решили покорить тульского зрителя видеосюжетом в стиле ГТА. Вышло не очень смешно, да и с задних рядов не особо было видно, что происходит на небольшом экране.

Самый разрыв — музыкалка от УФСИН. Ребята решили показать сценку на мотив «Золушки» — «Зекушка»: конкурс талантов на зоне, где главным призом было условно-досрочное освобождение.

«Хоть поверьте, хоть проверьте, обносила я ларьки. От ментов не убежала, чертовы, блин, каблуки!»

По итогам первой полуфинальной игры в финал прошли «НадиВани», «Юмор поневоле» и «АкваБатя». Решение жюри сильно удивило зрителей — в первых двух конкурсах «Стратеги» смотрелись явно лучше, чем «НадиВани».

Галерея
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 1
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 2
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 3
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 4
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 5
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 6
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 7
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 8
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 9
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 10
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 11
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 12
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 13
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 14
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 15
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 16
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 17
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 18
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 19
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 20
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 21
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 22
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 23
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 24
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 25
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 26
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 27
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 28
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 29
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 30
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 31
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 32
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 33
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 34
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 35
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 36
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 37
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 38
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 39
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 40
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 41
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 42
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 43
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 44
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 45
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 46
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 47
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 48
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 49
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 50
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 51
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 52
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 53
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 54
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 55
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 56
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 57
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 58
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 59
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 60
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 61
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 62
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 63
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 64
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 65
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 66
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 67
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 68
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 69
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 70
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 71
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 72
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 73
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 74
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 75
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 76
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 77
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 78
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 79
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 80
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 81
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 82
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 83
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 84
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 85
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 86
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 87
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 88
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 89
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 90
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 91
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 92
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 93
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 94
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 95
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 96
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 97
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 98
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 99
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 100
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 101
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 102
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 103
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 104
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 105
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 106
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 107
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 108
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 109
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 110
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 111
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 112
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 113
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 114
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 115
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 116
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 117
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 118
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 119
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 120
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 121
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 122
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 123
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 124
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 125
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 126
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 127
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 128
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 129
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 130
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 131
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 132
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 133
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 134
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 135
показать все фотографии

Во второй игре за выход в финал боролись «За проезд передаем» (Рязань), «Белые воротнички» (Сбербанк, Тула), «Гагарин, я вас любила» (Москва), «Сборная ТулГУ», «Все Проспали» (Калуга).

Финалистами стали «Белые воротнички», «За проезд передаем» и «Все проспали».

Галерея
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 1
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 2
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 3
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 4
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 5
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 6
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 7
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 8
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 9
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 10
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 11
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 12
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 13
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 14
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 15
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 16
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 17
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 18
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 19
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 20
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 21
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 22
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 23
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 24
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 25
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 26
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 27
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 28
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 29
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 30
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 31
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 32
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 33
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 34
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 35
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 36
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 37
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 38
Полуфинальные игры Оружейной лиги КВН, Фото: 39
показать все фотографии

Финал Оружейной лиги состоится 7 ноября.

лучшие шутки

«Юмор поневоле» (УФСИН)

— Только для нас хлеб не только еда, но и средство для развития мелкой моторики.

— Только сотрудник УФСИН может выиграть бой, не оставив ни единого синяка на теле соперника.

— Генерал нам пообещал, если в финал пройдем, дать по Apple.
— А если нет?
— Тебе лично по аpplе-у.
 
«НадиВани»
 
— Мы разработали стратегию, как победить.
— Звучит, как фраза каждого нового тренера «Арсенала».
 
— Всё новое — хорошо забытое старое, как деревья на проспекте Ленина.
 
«Женская сборная МГУПП»
 

— Мы девушки из Москвы. Ну как из Москвы: Брянск, Клинцы, Йошкар-Ола… Короче, провинциалки с понтами.

«Стратеги» (филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого)

— Именно мы можем заснуть когда и где угодно, но не на выступлении группы «Любэ».

— Именно мы получили 15 тысяч от государства и хотим, чтобы выборы были каждый год.

— Вот стоит курсант, мальчик молодой, мне бы строевой заняться с тобой...
– Тебе бы фитнесом заняться, а не строевой!
 

«АкваБатя»

— Лёша, почему ты в костюме?
— Я стал депутатом!
— Да кто вообще за тебя проголосовал? У тебя даже возле двери написано: «Лёха — лох».
— Зато знаешь сколько людей под этим лозунгом подписалось?!
 
 
Люди, которые постоянно спойлерят:
— В конце она умрет!
— Да ты дашь мне нормально в змейку поиграть?
 
«За проезд передаем»
 
— А моя мама говорит: «Цыплят по осени считают».
— Ну такой себе слоган для переписи населения.
 

«Гагарин, я вас любила»

— Тула, мы должны вам признаться: мы хоть и из Москвы, но мы не геи.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Оружейная лига КВН
;
Центр Защиты Заемщиков: Помогаем тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации
Центр Защиты Заемщиков: Помогаем тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.