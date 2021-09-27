Большой вечер юмора: в Туле определили финалистов Оружейной лиги КВН
Впервые за всю историю «Оружейки» обе полуфинальные игры прошли в один день – 26 сентября. Как это было – в репортаже Myslo.
Большую кавээновскую тусовку принял концертный зал ТулГУ. Именно эта сцена стала домом для Оружейной лиги сезона-2021.
В первом полуфинале за заветную путевку в финал сражались тульские команды «Юмор поневоле» (УФСИН), «НадиВани», а также «Женская сборная МГУПП» (Москва), «Стратеги» (Серпухов), «АкваБатя» (Москва).
По традиции сыграли приветствие, конкурс импровизации «Ситуация» и музыкальное домашнее задание.
Игра получилась мощной. Крутые уфсиновцы, харизматичные военные из команды «Стратеги», своеобразные ребята из «АкваБати» вытащили на себе два конкурса. Неплохо смотрелись и «НадиВани».
– Мы УФСИН! Только наши дети не спрашивают «Что купила?», а сразу шмонают пакеты.
– Я могу помочь тебе завести ребенка.
– Зачем?
– Новые люди сейчас в тренде.
Случай в семье:
– Упор лёжа принять!
– Я же сказала, у меня голова болит.
– Ну Наташа-а-а-а...
В домашнем задании сильно подкачали «Стратеги», которые решили покорить тульского зрителя видеосюжетом в стиле ГТА. Вышло не очень смешно, да и с задних рядов не особо было видно, что происходит на небольшом экране.
Самый разрыв — музыкалка от УФСИН. Ребята решили показать сценку на мотив «Золушки» — «Зекушка»: конкурс талантов на зоне, где главным призом было условно-досрочное освобождение.
«Хоть поверьте, хоть проверьте, обносила я ларьки. От ментов не убежала, чертовы, блин, каблуки!»
По итогам первой полуфинальной игры в финал прошли «НадиВани», «Юмор поневоле» и «АкваБатя». Решение жюри сильно удивило зрителей — в первых двух конкурсах «Стратеги» смотрелись явно лучше, чем «НадиВани».
Во второй игре за выход в финал боролись «За проезд передаем» (Рязань), «Белые воротнички» (Сбербанк, Тула), «Гагарин, я вас любила» (Москва), «Сборная ТулГУ», «Все Проспали» (Калуга).
Финалистами стали «Белые воротнички», «За проезд передаем» и «Все проспали».
Финал Оружейной лиги состоится 7 ноября.
«Юмор поневоле» (УФСИН)
— Только для нас хлеб не только еда, но и средство для развития мелкой моторики.
— Только сотрудник УФСИН может выиграть бой, не оставив ни единого синяка на теле соперника.
— Мы девушки из Москвы. Ну как из Москвы: Брянск, Клинцы, Йошкар-Ола… Короче, провинциалки с понтами.
«Стратеги» (филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого)
— Именно мы можем заснуть когда и где угодно, но не на выступлении группы «Любэ».
— Именно мы получили 15 тысяч от государства и хотим, чтобы выборы были каждый год.
«АкваБатя»
«Гагарин, я вас любила»
— Тула, мы должны вам признаться: мы хоть и из Москвы, но мы не геи.