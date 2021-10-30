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В Тульской области вдвое сократилось число мест концентрации ДТП

В Тульской области вдвое сократилось число мест концентрации ДТП

Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

По данным ГИБДД общее количество ДТП сокращается по всей стране.

В Тульской области за 9 месяцев этого года показатели аварийности снизились на 8%.

Вдвое сократилось число мест концентрации ДТП.

В регионе опережающими темпами развивается система фотовидеофиксации. Уже установлено 183 стационарных комплекса, а к концу года их число увеличится до 227, что превысит плановый показатель 2024 года.

Одна из приоритетных задач ? профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году в Тульской области состоялось более 2 тыс. мероприятий (преимущественно в режиме онлайн), а также 1277 занятий, бесед, инструктажей в детских садах, школах и местах массового скопления людей.

На базе родильных домов и перинатальных центров прошло более 100 тренингов для беременных женщин и медперсонала.

В ноябре школьники региона примут участие в всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

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