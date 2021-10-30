Главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова ответит на вопросы туляков
3 ноября в 13.00 пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».
Посмотреть прямой эфир можно в группе Минздрава Тульской области в ВКонтакте, там же можно задать свои вопромы в комментарии к новости.
На вопросы жителей ответит главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.
Ранее главный эпидемиолог Тульской области рассказала, кому необходимо привиться от гриппа и коронавируса, а также назвала новые симптомы коронавируса.
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