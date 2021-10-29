За год в Тульской области почтовые автомобили проезжают более 6 миллионов километров

Ежедневно в рейсы выходит более 100 автомобилей. Автопарк почтовых машин включает в себя специализированные автомобили курьерской службы, передвижные отделения почтовой связи. За последние два года автопарк обновлен на 50%.

С начала года на почтовые маршруты Тульской области вышли еще 39 новых

автомобилей: 10 автомобилей УАЗ, 12 автомобилей LADA LARGUS, 6 – Ford Transit, 2 – ГАЗ, 6 – КамАЗов и 3 Газели.

Ежегодно водители доставляют почтовые отправления даже в самые отдаленные районы нашего региона. В Тульской области 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, из которых 315 находятся в сельской местности.

На тульской автобазе связи трудятся более 120 водителей, большая часть из них имеет высшую квалификационную категорию.