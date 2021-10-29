новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России

В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России

Ведомство отметит юбилей в 2022 году.

Следующий год для органов прокуратуры России знаменательный –ведомству исполнится 300 лет. 12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Сегодня, 29 октября, под руководством прокурора области Александра Грицаенко сотрудники аппарата региональной прокуратуры приняли участие во Всероссийской акции по высадке аллеи в честь 300-летия прокуратуры России. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова высажены саженцы красного клена – дерева, символизирующего защиту. Этой акцией мы отдаем дань памяти сотрудникам прокуратуры, посвятившим свою жизнь служению закону.

Продолжая связь времен, сегодня прокуроры выполняют сложные задачи, требующие нового качества прокурорского надзора, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.
Галерея
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 1
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 2
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 3
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 4
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 5
В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России, Фото: 6
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:04 −4
Другие статьи по темам
Событие
Аллеяпрокуратура Тульской области
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» одержали четвёртую победу подряд
Волейболистки «Тулицы» одержали четвёртую победу подряд
Рейх признан виновным в краже шампуня в Донском
Рейх признан виновным в краже шампуня в Донском
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.