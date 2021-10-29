В Центральном парке Тулы появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры России

Следующий год для органов прокуратуры России знаменательный –ведомству исполнится 300 лет. 12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Сегодня, 29 октября, под руководством прокурора области Александра Грицаенко сотрудники аппарата региональной прокуратуры приняли участие во Всероссийской акции по высадке аллеи в честь 300-летия прокуратуры России. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова высажены саженцы красного клена – дерева, символизирующего защиту. Этой акцией мы отдаем дань памяти сотрудникам прокуратуры, посвятившим свою жизнь служению закону.

Продолжая связь времен, сегодня прокуроры выполняют сложные задачи, требующие нового качества прокурорского надзора, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.