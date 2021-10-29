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Тульский бизнес расширяет торговое взаимодействие с Республикой Беларусь

Тульский бизнес расширяет торговое взаимодействие с Республикой Беларусь

Меморандум о сотрудничестве был подписан на днях.

28-29 октября делегация Тульской области во главе с руководителем регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Дарьей Медведевой посетила с бизнес-миссией Республику Беларусь.
 
В состав делегации вошли представители экспортно ориентированных предприятий региона. Они приняли участие в официальных переговорах с торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым, с руководством Белорусской торгово-промышленной палаты. А также – в переговорах с деловыми партнерами и потенциальными покупателями для расширения экспортного взаимодействия.
 
На встрече с Белорусской торгово-промышленной палатой ЦПЭ Тульской области и АО «Могилевское агентство регионального развития» подписали меморандум о сотрудничестве.
 
«Тульская область и Республика Беларусь давно и тесно взаимодействуют, в том числе в секторе экономики. В рейтинге рынков экспорта региона Беларусь находится на 3-м месте. Внешнеторговый оборот за первые 7 месяцев 2021 года составил почти 202 млн долларов – на 67% выше, чем годом ранее. Уверен, что активное участие тульских предпринимателей в бизнес-миссии позволит компаниям и региону выйти на новый уровень экспорта в Республику Беларусь», – отметил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.
 
Деловая миссия организована в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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