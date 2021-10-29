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Безработный житель Киреевска обокрал подругу

Безработный житель Киреевска обокрал подругу

Сейчас он задержан, в полиции проводится проверка.

В Киреевске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 41-летняя местная жительница. После ухода гостей она обнаружили пропажу 5000 рублей, которые лежали в кармане куртки.
 
Полицейские предположили, что к краже могут быть причастны знакомые потерпевшей. И эта версия подтвердилась – деньги вытащил ранее судимый 50-летний безработный друг потерпевшей. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
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