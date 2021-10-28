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За 9 месяцев компания «Балтика» превзошла показатели 2020 года

За 9 месяцев компания «Балтика» превзошла показатели 2020 года

Доля компании по итогам первых девяти месяцев 2021 года стабилизировалась на уровне 27,5%*.

Рост продаж продукции компании «Балтика» за январь – сентябрь составил от 14 до 56% в зависимости от вида продукции.

Отгрузки безалкогольного напитка в III квартале 2021 года увеличились на 25%, в том числе за счет использования новых каналов продаж: заправочных станций, неалкогольных магазинов и виртуальных маркетплейсов. В частности, за этот период «Балтика» продала на электронных торговых площадках в 8 раз больше безалкогольной продукции, чем в 2020 году (за первые 9 месяцев — в 15 раз больше). Безалкогольный ассортимент «Балтики» теперь доступен и для гостей петербургской «Газпром Арены». Соглашение об этом между «Балтикой» и собственником арены рассчитано на три сезона.

Объем продаж компании в специализированных магазинах в III квартале вырос на 24%. Кроме этого завод заключил контракты с сетью ресторанов Novikov Group и KaifBurger.

Экспортные продажи компании за первые 9 месяцев 2021 года увеличились на 17% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года за счет роста отгрузок в ключевых экспортных направлениях, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Германия и США. Коллекция наград престижных международных конкурсов пополнилась в III квартале четырьмя призовыми местами на WorldBeerAwards, которые заняли сорта «Балтика 0 Пшеничное Нефильтрованное» и другие.

Инвестиции и устойчивое развитие

Объем инвестиций компании за 9 месяцев 2021 года составил 2,3 млрд рублей. Одними из основных направлений инвестиций стали закупка новых холодильников и оборудования для розлива продукции и мебели для летних кафе. Кроме этого, компания «Балтика» продолжает реализацию долгосрочной аграрной программы, в рамках которой внедряет в России инновационные сорта ячменя, созданные в лаборатории CarlsbergGroup специально для российских климатических условий, совместно с фермерами проводит посевную кампанию и сбор урожая, отслеживает качество ячменя на всех этапах выращивания. В 2021 году агрохозяйства Тульской и Липецкой областей впервые получили семена нового сорта «Цитра» прямо из Новой Зеландии, где они были размножены к началу российского посевного сезона. Новый сорт позволит продукции компапнии дольше сохранять органолептические свойства благодаря повышению стабильности ароматики и вкуса, а солодовням и пивоварням «Балтики» — снизить воздействие на окружающую среду, уменьшив объем потребляемых энергоресурсов.

Результаты филиала пивоваренной компании «Балтика» в Туле

«Тульский пивзавод», филиал пивоваренной компании «Балтика» – одно из крупнейших предприятий Тульской области – продолжает вносить существенный вклад в развитие региона. За 9 месяцев 2021 года он перечислил порядка 6,7 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них акцизов – более 6,6 млрд рублей, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

В 2021 году на филиале реализованы несколько инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск продукции высокого качества и программу устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».

Сокращение экоследа — одна из целей программы устойчивого развития. Компания сокращает выбросы СО2 по всей цепочке жизненного цикла продукции пивоваренной компании — от выращивания экологически чистых сортов ячменя до сбора и переработки отходов упаковки.

Один из примеров – установка драйкулера, оборудования, которое позволяет в зимний период использовать для охлаждения наружный воздух. Экономия электроэнергии на выработку холода составляет до 65 400 кВт.

В марте «Тульский пивзавод» присоединился к пилотному проекту по использованию электрических погрузчиков на складе готовой продукции и тары. Первые электрические погрузчики Toyota приступили к работе на складе завода. Перевод автопарка на электричество позволяет сократить экослед логистических операций. Компания планомерно сокращает выбросы от топлива, оптимизируя маршруты.

В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» 5 июня на площадке экологического марафона «Реки России. #рекибегут» волонтеры, сотрудники компании организовали сбор отходов упаковки на переработку. Участники экомарафона сдавали пластиковые бутылки и алюминиевые банки, а также общались с волонтерами и узнали много полезного о сортировке отходов: куда можно сдать вторсырье, с чего начать раздельный сбор, какие здоровые привычки помогут сделать жизнь чище и экологичнее, что происходит с упаковкой после сдачи и какие новые вещи делают, используя вторичные материалы.

«Тульский пивзавод» специализируется на производстве разнообразных сортов напитков — здесь выпускают около 40 сортов. Весной эта линейка пополнилась двумя новинками.

Были приобретены и проведена замена новых диализных модулей на линиях фильтрации безалкогольного напитка. Что особенно актуально при увеличении объемов продаж безалкогольных сортов компании.

В июне в очередной раз мастерство пивоваров «Тульского пивзавода», создающих безалкогольные напитки, получило высокую оценку экспертного жюри конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области», который проводился в рамках выставки «Тульское качество». Главный бренд предприятия получил свидетельство регионального этапа конкурса в категории «Продовольственные товары» и был отобран для участия в Федеральной Программе «100 лучших товаров России».


*Данные розничного аудита в натуральном выражении, проведенного компанией NielsenResearch.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:27
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