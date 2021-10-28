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После ДТП на ул. Металлургов провели работу над ошибками. Стало ли лучше?
Фото Ильи Борисова.

После ДТП на ул. Металлургов провели работу над ошибками. Стало ли лучше?

Главная проблема перехода не исправлена, а тротуары стали еще неудобнее.

Напомним, 5 октября на ул, Металлургов в Туле на остановке «Быткомбинат» трамвай наехал на женщину с полуторогодовалым ребенком. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Мальчик скончался в больнице спустя три дня после происшествия.
 
Ситуация вызвала большой общественный резонанс, что сподвигло администрацию оперативно исправлять недостатки на данном участке дороги.
 
В районе остановки «Быткомбинат» появились знаки пешеходного перехода через трамвайные пути, но на этом все положительные изменения закончились.
 
 
Был установлен забор вдоль дороги и бесполезная секция, которая не в состоянии предотвратить возможные происшествия.
 
 
Также, сразу на трамвайной линией, посредине тротуара установили светофор, который явно будет мешать посадке и высадке пассажиров.
 
 
Илья Борисов, активист «Городских проектов» считает, что совершенно простой и очевидный путь — сделать переход через пути продолжением пешеходного перехода:
 
- Ещё вариант — настил и справа, и слева. Или вообще — весь участок «накрыть», добавив по направлению прямо от перехода пару ступенек, — говорит Илья. — Кроме того, можно было добиться того, чтобы людям вообще не приходилось в большинстве случаев пропускать трамвай. Это решается интеллектуальными системами управления светофорами.
 
 
После изменения и исправления на ул. Металлургов люди продолжают ходить, срезая углы.
 
- Люди не ходят зигзагами, они как ходили напрямую, так и ходят. Инфраструктура должна быть удобной!
И никакое ограждение, бордюр, указатель пути, да хоть голосовой помощник вместе с навигатором — не заставят человека идти так как ему неудобно, — считает Илья Борисов. — Городская инфраструктура влияет на безопасность не меньше, чем участники событий, она задаёт правила игры. И если эти правила написаны плохо — в итоге проигрывают все.
 
Неравнодушные туляки надеются, что «все исправления исправят», и улицы Тулы станут безопаснее.
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Автор: Полина Салькова
сегодня, в 12:40 +1
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