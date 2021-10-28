После ДТП на ул. Металлургов провели работу над ошибками. Стало ли лучше?

Фото Ильи Борисова.

Главная проблема перехода не исправлена, а тротуары стали еще неудобнее.

Напомним, 5 октября на ул, Металлургов в Туле на остановке «Быткомбинат» трамвай наехал на женщину с полуторогодовалым ребенком . ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Мальчик скончался в больнице спустя три дня после происшествия.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс, что сподвигло администрацию оперативно исправлять недостатки на данном участке дороги.

В районе остановки «Быткомбинат» появились знаки пешеходного перехода через трамвайные пути, но на этом все положительные изменения закончились.

Был установлен забор вдоль дороги и бесполезная секция, которая не в состоянии предотвратить возможные происшествия.

Также, сразу на трамвайной линией, посредине тротуара установили светофор, который явно будет мешать посадке и высадке пассажиров.

Илья Борисов, активист «Городских проектов» считает, что совершенно простой и очевидный путь — сделать переход через пути продолжением пешеходного перехода:

- Ещё вариант — настил и справа, и слева. Или вообще — весь участок «накрыть», добавив по направлению прямо от перехода пару ступенек, — говорит Илья. — Кроме того, можно было добиться того, чтобы людям вообще не приходилось в большинстве случаев пропускать трамвай. Это решается интеллектуальными системами управления светофорами.

После изменения и исправления на ул. Металлургов люди продолжают ходить, срезая углы.

- Люди не ходят зигзагами, они как ходили напрямую, так и ходят. Инфраструктура должна быть удобной!

И никакое ограждение, бордюр, указатель пути, да хоть голосовой помощник вместе с навигатором — не заставят человека идти так как ему неудобно, — считает Илья Борисов. — Городская инфраструктура влияет на безопасность не меньше, чем участники событий, она задаёт правила игры. И если эти правила написаны плохо — в итоге проигрывают все.

Неравнодушные туляки надеются, что «все исправления исправят», и улицы Тулы станут безопаснее.