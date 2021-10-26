В Одоевском районе чиновники планируют через суд стать хозяевами телятников

Восемь нежилых зданий уже больше года стоят на учете как бесхозяйные.

В Одоевский суд поступило восемь заявлений от администрации МО Восточно-Одоевское о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости. Речь идет о телятниках, расположенных в деревне Головинское. Восемь нежилых зданий уже больше года приняты на учет как бесхозяйные объекты недвижимого имущества и не числятся в различных официальных реестрах.

Судебные заседания по данным заявлениям состоятся 9 ноября.