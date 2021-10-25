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В 2022 году по «Народному бюджету» в Тульской области приведут в порядок более 200 объектов
Фото из архива Myslo.

В 2022 году по «Народному бюджету» в Тульской области приведут в порядок более 200 объектов

Итоги конкурсного отбора подвели на оперативном совещании у губернатора.

Как сообщил зампредседателя областного правительства – министр внутренней политики и местного самоуправления Антон Агеев, в этом году в проекте произошел ряд изменений. Снизился процент софинансирования жителей для городских проектов, появилась новая форма подачи заявок и возможность проголосовать за понравившиеся проекты в режиме онлайн.

Инициативные проекты набрали свыше 377 тысяч голосов, а победителями стали 209 проектов из разных муниципалитетов.

Большинство из них касается ремонта автомобильных дорог. На втором месте – ремонт школ и детских садов. Также жители заинтересованы в ремонте объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, подъездов в многоквартирных домах, благоустройстве и озеленении территорий.

Антон Агеев предложил увеличить объем региональной субсидии на реализацию проектов, не прошедших конкурсный отбор на 2022 год. Это позволит увеличить количество проектов-победителей. Будет прорабатываться возможность включения проектов, не прошедших конкурс, в региональные или муниципальные программы.

Кроме того, заявки, не прошедшие отбор на 2022 год, предлагается включить в конкурсный отбор на 2023 год в упрощенном порядке, сохранив итоги голосования. Алексей Дюмин поддержал эти предложения.

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