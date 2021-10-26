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Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: сегодня в суде состоится первое заседание

Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: сегодня в суде состоится первое заседание

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 26 октября, в Щекинском районном суде состоится первое заседание по делу Кирилла Слепченко. 24-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 29 мая пьяный Слепченко в одном из городских скверов без какой-либо причины набросился на 49-летнего мужчину [инвалида II группы] и жестоко избил его. От полученных многочисленных травм тот скончался.

24-летний Кирилл — участник турниров Hardcore Fighting Championship [российская спортивная организация, которая специализируется на проведении боев на голых кулаках. Основателем является российский бизнесмен Анатолий Сульянов].

Отметим, что в марте этого года Слепченко привлекали к административной ответственности — он напился и буянил в общежитии, за что получил трое суток ареста. Кроме этого в «копилке» спортсмена несколько судимостей — за кражу и грабеж.

Начало заседания – в 12.00.

 

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