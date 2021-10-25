Алексей Дюмин: «За каждой строчкой бюджета нужно видеть людей»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатору представили проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

По словам Алексея Дюмина, это первое публичное обсуждение предложений правительства, которые сформированы, исходя из имеющихся ресурсов и социальных обязательств.

Министр финансов Тульской области Александр Климов отметил, что благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти экономика возвращается на докризисный уровень и имеет тенденцию к росту.

— Приоритетные задачи в условиях роста экономической активности и восстановления доходной базы бюджета — повысить уровень и качество жизни людей, а также реализовать планы развития. На все задачи, предусмотренные в рамках нацпроектов и поставленные Президентом РФ, финансирование предусмотрено в полном объёме», — подчеркнул министр.

Доходы бюджета области прогнозируются в объёме 93,9 млрд рублей, расходы – 97,3 млрд рублей. Снижение обусловлено тем, что средства федерального бюджета еще не распределены в полном объёме. Бюджет области планируется с дефицитом 3,5 млрд рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее. Все требования бюджетного законодательства и соглашений с Министерством финансов РФ соблюдены.

Собственные доходы бюджета прогнозируются с ростом до 13%. Наибольший рост наблюдается по налогу на прибыль организаций.

Александр Климов доложил об основных направлениях, на которые предусмотрено финансирование в 2022 году. Бюджет останется социально направленным. При этом большое внимание уделяется финансированию инвестиционных расходов, поддержке муниципальных образований, финансированию науки, цифровизации. В частности, речь идет о софинансировании Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» и поддержке НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ», который прошёл отбор на получение федерального финансирования.

Глава региона напомнил, что президент поставил задачу по решению кадрового вопроса в здравоохранении, а это возможно, в первую очередь, за счет предоставления жилья медикам. Министр доложил, что в этом году выделены средства на 25 квартир и столько же планируется приобрести в следующем. Алексей Дюмин поручил увеличить финансирование для покупки еще 25 квартир.

Алексей Дюмин отметил, что Правительство РФ выделило региону более 5 млрд рублей бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Александр Климов пояснил, что перечень мероприятий по этим проектам согласован, они будут поэтапно включаться в бюджет в 2022 году.

Губернатор обратил особое внимание на то, что в регионе должны равномерно развиваться все территории. В проекте бюджета предусмотрено увеличение дотаций в бюджеты муниципальных образований на 11%. По поручению Алексея Дюмина в проекте бюджета предусмотрены дополнительные дотации муниципалитетам в размере 100 млн рублей на непредвиденные нужды. Также теперь на муниципальный уровень будут переданы дополнительные нормативы отчислений от налогов и сборов.

Также Алексей Дюмин поддержал предложение увеличить финансирование программы «Народный бюджет», которая пользуется большим спросом уже жителей.

Глава региона обратил внимание на то, что увеличено финансирование региональной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Также предусмотрено увеличение дорожного фонда. Губернатор поручил сформировать план по развитию этих направлений.

В следующем году планируется завершение капитального ремонта здания Центра молодежи (ДКЖ) в Туле. На это планируется выделить почти 150 млн рублей. Сейчас идут внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Работы завершатся в октябре следующего года.

— За каждой строчкой бюджета нужно видеть людей, которые рассчитывают на поддержку государства. Наша главная задача – разумно распорядиться средствами, которыми мы располагаем. Обеспечить в первую очередь финансирование общенациональных задач, выполнение всех наших социальных обязательств, при этом не допустив увеличения долговой нагрузки, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поддержал представленный проект с внесенными поправками и попросил внести его для рассмотрения Тульской областной Думой.