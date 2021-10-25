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Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.
При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.
В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска.
Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее сегодня одновременную вакцинацию от ковида и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.
Напомним, сегодня на оперативном совещании у губернатора глава Роспотребнадзора сообщил о первом зарегистрированном случае гриппа А в Тульской области.
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