Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

Фото из архива Myslo.

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска.

Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее сегодня одновременную вакцинацию от ковида и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, сегодня на оперативном совещании у губернатора глава Роспотребнадзора сообщил о первом зарегистрированном случае гриппа А в Тульской области.