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Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
Фото из архива Myslo.

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.
 
При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.
 
В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска.
 
Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее сегодня одновременную вакцинацию от ковида и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.
 
Напомним, сегодня на оперативном совещании у губернатора глава Роспотребнадзора сообщил о первом зарегистрированном случае гриппа А в Тульской области.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:43 −2
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