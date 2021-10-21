Где в Туле продолжают ремонтировать дороги: список адресов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В конце июля из резервного фонда правительства России в Тульскую область поступили 300 млн рублей. Эти деньги были направлены на ремонт дорог в областном центре. Работы ведутся по следующим адресам:

ул. Л. Толстого в п. Косая Гора,

ул. Стрекаловская в п. Косая Гора,

ул. Вахрушева (от ул. Орловского шоссе до ул. Новой в п. Косая Гора),

ул. Циолковского в п. Ленинский,

дорога от д. 48 по ул. Овражной до д. 18 по ул. Овражной,

ул. 2-я Волоховская (от ул. 3-й Овражной до ул. Овражной),

ул. 3-я Овражная.

Комиссионная приемка объектов запланирована на начало ноября.