В Новомосковске несколько месяцев сжигали чрезвычайно опасные медицинские отходы
Очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно.
В ТРОО «Экологическая защита» в течение нескольких месяцев поступали обращения от жителей Новомосковска. По их словам, из труб, расположенных на территории одного из предприятий промзоны, периодически идет дым с сильным химическим запахом. Как выяснили экологи, этим предприятием является ООО «БИОПРОМ», расположенное и зарегистрированное в 2020 году в г. Новомосковске на ул. Комсомольское шоссе. Кроме этого, удалось установить, что предприятие с таким же названием и с теми же учредителями зарегистрировано в г. Ступино Московской области в 2018 году. Компания также занимается сжиганием медицинских отходов.
18 октября по инициативе ТРОО «Экологическая защита» состоялась выездная проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации медицинских отходов.
В ходе проверки было установлено, что ООО «БИОПРОМ» осуществляет утилизацию медицинских отходов посредством их сжигания с использованием специализированного комплекса «BRENER».
На предприятии были обнаружены контейнеры с медицинскими отходами классов «Б» (опасные) и «В» (чрезвычайно опасные) и золой, образованной после их сжигания. По словам сотрудника компании, отходы были привезены из Москвы и Московской области. Он уверяет, что на данный момент на предприятии идут пуско-наладочные работы. При этом, очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно на протяжении нескольких месяцев. Кроме этого, систематически на территорию компании заезжает грузовой автотранспорт с московскими номерными знаками.
В ходе проверки специалистами аккредитованной лаборатории были отобраны необходимые пробы объектов производственной среды, в том числе пробы образующихся отходов с целью определения класса опасности.
На данный момент проверка деятельности ООО «БИОПРОМ» продолжается. По результатам проверки при наличии оснований Тульской природоохранной прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы).
Потенциально инфицированные медицинские отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патолого-анатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев.
Медицинские отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы).