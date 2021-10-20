В Новомосковске несколько месяцев сжигали чрезвычайно опасные медицинские отходы

Очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно.

Новое предприятие по сжиганию медицинских отходов появилось на территории промышленной зоны Новомосковска. Природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Новомосковске и Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» провели выездную проверку деятельности компании ООО «БИОПРОМ», основным видом деятельности которой является обработка и утилизация отходов, в том числе медицинских.

В ТРОО «Экологическая защита» в течение нескольких месяцев поступали обращения от жителей Новомосковска. По их словам, из труб, расположенных на территории одного из предприятий промзоны, периодически идет дым с сильным химическим запахом. Как выяснили экологи, этим предприятием является ООО «БИОПРОМ», расположенное и зарегистрированное в 2020 году в г. Новомосковске на ул. Комсомольское шоссе. Кроме этого, удалось установить, что предприятие с таким же названием и с теми же учредителями зарегистрировано в г. Ступино Московской области в 2018 году. Компания также занимается сжиганием медицинских отходов.

18 октября по инициативе ТРОО «Экологическая защита» состоялась выездная проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации медицинских отходов.

В ходе проверки было установлено, что ООО «БИОПРОМ» осуществляет утилизацию медицинских отходов посредством их сжигания с использованием специализированного комплекса «BRENER».

На предприятии были обнаружены контейнеры с медицинскими отходами классов «Б» (опасные) и «В» (чрезвычайно опасные) и золой, образованной после их сжигания. По словам сотрудника компании, отходы были привезены из Москвы и Московской области. Он уверяет, что на данный момент на предприятии идут пуско-наладочные работы. При этом, очевидцы утверждают, что дым с сильным запахом из труб предприятия «БИОПРОМ» они наблюдают регулярно на протяжении нескольких месяцев. Кроме этого, систематически на территорию компании заезжает грузовой автотранспорт с московскими номерными знаками.

В ходе проверки специалистами аккредитованной лаборатории были отобраны необходимые пробы объектов производственной среды, в том числе пробы образующихся отходов с целью определения класса опасности.

На данный момент проверка деятельности ООО «БИОПРОМ» продолжается. По результатам проверки при наличии оснований Тульской природоохранной прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Справка

Медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Потенциально инфицированные медицинские отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патолого-анатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев.

Медицинские отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы).

Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Медицинские отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.