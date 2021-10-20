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За третий квартал в Туле почти на четверть вырос спрос на аренду жилья
Изображение Artist and zabiyaka с сайта Pixabay

За третий квартал в Туле почти на четверть вырос спрос на аренду жилья

Такие данные приводят аналитики компании «Авито. Недвижимость».

Интерес россиян к долгосрочной аренде квартир с июля по сентябрь увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, интерес россиян к съемному жилью подогревает изменение условий выдачи льготной ипотеки и рост цен на недвижимость.

Например, сумма кредита по льготной ипотеке с 1 июля снизилась до 3 млн рублей, а максимальная процентная ставка выросла с 6,5 до 7% годовых. С учётом роста цен на квартиры, это побудило потенциальных покупателей временно отказаться от приобретения жилья и выбрать аренду.

При этом абсолютное большинство ищет однокомнатные или двухкомнатные варианты. На «однушки» приходится 56% спроса, на «двушки» 28%, а на студии – 10%. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге и Тюмени (рост в 1,5 раза), а также в Волгограде (47%). Снизились показатели в Красноярске (-17%), Ижевске (-13%), Уфе (-12%) и Барнауле (-7%).

В Туле с июня по сентябрь спрос на аренду квартир увеличились на 23% по сравнению с прошлым годом и в полтора раза – по сравнению со вторым кварталом текущего года. Предложение «упало» на 28 и 11 процентов соответственно.

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