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В Туле появится новый светофор

В Туле появится новый светофор

С 20 октября в Горелках, на пересечении Октябрьской и Большой улиц, начнет работу новый светофорный объект.

Об изменениях информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
 
В рамках реализации второго этапа Интеллектуальной транспортной системы выполнены работы по строительству светофорного объекта на пересечении улиц Октябрьской и Большой в Зареченском территориальном округе. Его введут в эксплуатацию 20 октября.
 
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать Правила дорожного движения и руководствоваться требованиями сигналов светофорного регулирования.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:00 −4
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