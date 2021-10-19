В Туле появится новый светофор

С 20 октября в Горелках, на пересечении Октябрьской и Большой улиц, начнет работу новый светофорный объект.

Об изменениях информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В рамках реализации второго этапа Интеллектуальной транспортной системы выполнены работы по строительству светофорного объекта на пересечении улиц Октябрьской и Большой в Зареченском территориальном округе. Его введут в эксплуатацию 20 октября.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать Правила дорожного движения и руководствоваться требованиями сигналов светофорного регулирования.