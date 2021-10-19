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В Куркинском районе в ДТП с «перевертышем» погиб мужчина

В Куркинском районе в ДТП с «перевертышем» погиб мужчина

У него не было водительских прав, но он сел за руль машины.

Днем 18 октября в Куркинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 4-м км автодороги Ивановка – Грибоедово улетела в кювет и перевернулась на крышу отечественная «пятнашка».
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулем авто находился 24-летний мужчина, у которого не было прав на управление транспортными средствами. Предполагается, что он не справился с управлением. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:22 +1
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Тульская областьКуркинский район
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